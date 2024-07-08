У Києві внаслідок влучання у житловий будинок зруйнований під’їзд − мер

У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені під’їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців" , – зазначив він.

За даними ДСНС, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, саме в цьому районі 5 людей загинули та 4 травмовані. Повідомляється, що травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.

Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Згодом мер Києва з місця події повідомив, що мова йде про будинок на Сирці, у ньому зруйновані приблизно 17 квартир.

"Рятувальники працюють, ми чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо все, щоб врятувати" , – сказав він.

Також, за його словами, пошкоджений будинок навпроти.

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