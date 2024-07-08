МВД: Спасатели спешат добраться до подвала "Охматдета", где прятались дети и медики

Спасатели, правоохранители и волонтеры спешат добраться до подвала обрушенного в результате прилета российской ракеты корпуса больницы "Охматдет", поскольку там во время тревоги укрывались дети и медперсонал.﻿﻿ Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телефарафона, сообщает Украинская правда.

По словам министра к разбору завалов привлечены примерно 500 правоохранителей и гражданские добровольцы. Люди работают, сменяя друг друга, поскольку время идет на минуты, а силы людей покидают.

Клименко отметил, что сейчас важно найти тех, кто может находиться под завалами, и добраться до подвала детского корпуса, ведь там укрывались дети и медперсонал.

"Необходимо нам достаточно быстро разобрать завалы. Силы правопорядка, более 500 человек работают в сменном режиме. Силы покидают одних волонтеров, заходят другие - полицейские, спасатели. В эту работу включены все... У нас где-то 1 час 20 минут для разбора завалов.