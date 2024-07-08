МВС: Рятувальники поспішають дістатись підвалу "Охматдиту", де ховались діти і медики

Рятувальники, правоохоронці та волонтери поспішають дістатись до підвалу обрушеного внаслідок прильоту російської ракети корпусу лікарні "Охматдит", оскільки там під час тривоги перебували діти та медперсонал.﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

За словами міністра до розбору завалів долучені приблизно 500 правоохоронців та цивільні добровольці. Люди працюють, змінюючи один одного, оскільки час іде на хвилини, а сили людей покидають.

Клименко наголосив, що наразі важливо знайти тих, хто може перебувати під завалами, та дістатися до підвалу дитячого корпусу, адже там укривалися діти і медперсонал.

"Необхідно нам достатньо швидко розібрати завали. Сили правопорядку, більше 500 осіб працюють у змінному режимі. Сили покидають одних волонтерів, заходять інші – поліцейські, рятувальники. В цю роботу включені всі… У нас десь 1 година 20 хвилин для розбору завалів.