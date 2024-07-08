МВС: Рятувальники поспішають дістатись підвалу "Охматдиту", де ховались діти і медики
Рятувальники, правоохоронці та волонтери поспішають дістатись до підвалу обрушеного внаслідок прильоту російської ракети корпусу лікарні "Охматдит", оскільки там під час тривоги перебували діти та медперсонал. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
За словами міністра до розбору завалів долучені приблизно 500 правоохоронців та цивільні добровольці. Люди працюють, змінюючи один одного, оскільки час іде на хвилини, а сили людей покидають.
Клименко наголосив, що наразі важливо знайти тих, хто може перебувати під завалами, та дістатися до підвалу дитячого корпусу, адже там укривалися діти і медперсонал.
"Необхідно нам достатньо швидко розібрати завали. Сили правопорядку, більше 500 осіб працюють у змінному режимі. Сили покидають одних волонтерів, заходять інші – поліцейські, рятувальники. В цю роботу включені всі… У нас десь 1 година 20 хвилин для розбору завалів.
Зараз заїжджає важка техніка, яка буде після того, як цеглу розібрали, підіймати залізобетонні конструкції, щоб визволити підвал. Тому що в підвалі під час повітряної тривоги знаходився і медичний персонал і діти", – сказав він.