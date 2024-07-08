Золотовалютные резервы падают. Как это отразится на гривне

В пятницу 5 июля на официальном сайте Национального банка была опубликована информация﻿ о размере золотовалютных резервов Украины состоянием на 1 июля. ЗВР продемонстрировали снижение третий месяц подряд и составили, по предварительным данным, 37 894,2 млн долларов, т.е. почти 37,9 млрд.

Национальный банк обозначил две причины снижения золотовалютных запасов:

валютные интервенции НБУ; выплаты по внешним долгам в иностранной валюте.

Исторический максимум резервов Украины был установлен 1 апреля: тогда ЗВР составили почти 43,8 млрд долларов. За три месяца запасы «похудели» на 5,9 млрд долларов – и это при том, что Украине продолжает поступать зарубежная финансовая помощь. Буквально в конце июня МВФ выделил очередной транш в размере 2,2 млрд долларов.

Много это или мало? Только за июнь путем валютных интервенций Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке почти 3 млрд долларов. Т.е. почти в 1,5 раза больше, чем выделил МВФ. А ведь еще надо отдавать долги, которых с каждым месяцем становится все больше.

Тем временем на прошлой неделе курс безналичного доллара к гривне достиг 40,86 грн на позиции «бид», установив новый исторический максимум. Национальный банк и на этот раз смог сбить волну ажиотажа, увеличив объем продаваемой валюты. Всего за неделю с 1 по 5 июля НБУ продал 631,66 млн долларов. Объем интервенций Нацбанка снижается уже третью неделю подряд, однако все еще остается довольно высоким.

В случае, если падение резервов продолжится, Национальный банк будет вынужден сократить объем своих интервенций. Сейчас он ежедневно выходит с продажами на межбанковский валютный рынок, обеспечивая от 50 до 60% потребностей импортеров. Так ему удается сглаживать колебания и не допускать резкого падения курса гривны по отношению к иностранным валютам. Если же придется уменьшить свое присутствие на рынке, вопрос, когда официальный курс доллара превысит отметку 41 грн – лишь вопрос времени.

Ситуация с наличным долларом

Наличный курс доллара повторяет все малейшие колебания курса безналичного. Так, в начале прошлой недели доллар в столице продавали по 40,80 грн. К среде 3 июля, параллельно с ростом на межбанке, ценники в оптовых обменных пунктах Киева поднялись до 41,10 грн. Затем опять снизились до 40,83-40,85 грн – и снова пошли вверх.

Конечно, по сравнению с 2022 годом, когда доллар за день мог подорожать на гривну, такие колебания кажутся несущественным. Но аналитики четко видят тенденцию: доллар медленно, но уверенно дорожает. А на каждой коррекции снижения курса становятся все слабее и слабее.

Сколько будет стоить доллар на следующей неделе

К моменту написания данной статьи курс доллара в столице вновь вернулся к отметке 41 грн. По мнению аналитиков портала «Курс Украины», в ближайшие дни доллар в столице будут продавать в диапазоне от 40,85 до 41,20 грн. Однако если безналичный курс перешагнет отметку 41 грн, наличный подорожает еще выше.

Конечно, НБУ продолжит делать все возможное, чтобы сдержать падение гривны. Но с тающими ЗВР и необходимостью снижения объемов интервенций сделать это будет все сложнее и сложнее.