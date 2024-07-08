Золотовалютні резерви падають. Як це позначиться на гривні

У п'ятницю 5 липня на офіційному сайті Національного банку було опубліковано інформацію про розмір золотовалютних резервів України станом на 1 липня. ЗВР продемонстрували зниження третій місяць поспіль і становили, за попередніми даними, 37 894,2 млн. доларів, тобто майже 37,9 млрд.

Національний банк окреслив дві причини зниження золотовалютних запасів:

валютні інтервенції НБУ; виплати за зовнішніми боргами в іноземній валюті

Історичний максимум резервів України було встановлено 1 квітня: тоді ЗВР становили майже 43,8 млрд доларів. За три місяці запаси схудли на 5,9 млрд доларів – і це при тому, що Україні продовжує надходити закордонна фінансова допомога. Буквально наприкінці червня МВФ виділив черговий транш у розмірі 2,2 млрд доларів.

Багато це чи мало? Лише за червень шляхом валютних інтервенцій Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку майже 3 млрд доларів. Тобто. майже в 1,5 раза більше, ніж виділив МВФ. А ще треба віддавати борги, яких з кожним місяцем стає все більше.

Тим часом минулого тижня курс безготівкового долара до гривні досяг 40,86 грн на позиції «бід», встановивши новий історичний максимум. Національний банк і цього разу зміг збити хвилю ажіотажу, збільшивши обсяг валюти, що продається. Усього за тиждень з 1 по 5 липня НБУ продав 631,66 млн доларів. Обсяг інтервенцій Нацбанку знижується вже третій тиждень поспіль, проте досі залишається досить високим.

Якщо падіння резервів продовжиться, Національний банк буде змушений скоротити обсяг своїх інтервенцій. Нині він щодня виходить із продажами на міжбанківський валютний ринок, забезпечуючи від 50 до 60% потреб імпортерів. Так йому вдається згладжувати коливання і не допускати різкого падіння курсу гривні щодо іноземних валют. Якщо ж доведеться зменшити свою присутність на ринку, питання коли офіційний курс долара перевищить позначку 41 грн – лише питання часу.

Ситуація з готівковим доларом

Готівковий курс долара повторює всі найменші коливання безготівкового курсу. Так, на початку минулого тижня долар у столиці продавали по 40,80 грн. На середу 3 липня, паралельно зі зростанням на міжбанку, цінники в оптових обмінних пунктах Києва піднялися до 41,10 грн. Потім знову знизилися до 40,83-40,85 грн – і знову пішли вгору.

Звісно, порівняно з 2022 роком, коли долар за день міг подорожчати на гривню, такі коливання видаються несуттєвими. Але аналітики чітко вбачають тенденцію: долар повільно, але впевнено дорожчає. А на кожній корекції зниження курсу стають дедалі слабшими.

Скільки коштуватиме долар наступного тижня

На момент написання цієї статті курс долара у столиці знову повернувся до позначки 41 грн. На думку аналітиків порталу «Курс України», найближчими днями долар у столиці продаватимуть у діапазоні від 40,85 до 41,20 грн. Однак якщо безготівковий курс перевищить позначку 41 грн, готівка подорожчає ще вище.

Звісно, НБУ продовжить робити все можливе, аби стримати падіння гривні. Але з ЗВР, що тануть, і необхідністю зниження обсягів інтервенцій зробити це буде все складніше і складніше.