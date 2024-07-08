Ракетный удар по "Охматдету": двое погибших и 16 пострадавших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ракетного удара РФ утром 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, также известно о 16 пострадавших, среди которых 7 детей, сообщает Украинская правда.

"В больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали" , – сообщил он.

Обновлено. Позднее Кличко уточнил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших в больнице "Охматдет".

"Оба - взрослые. В частности, одна врач" , - сообщил он.

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Украины. Российские террористы выпустили более 40 ракет различных типов.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Глава МВД Игорь Клименко перед этим сообщал, что "на локации Охматдет 2 погибших.