Ракетний удар по "Охматдиту": двоє загиблих та 16 постраждалих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після ракетного удару РФ вранці 8 липня по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" загинули двоє дорослих, також відомо про 16 постраждалих, серед яких 7 дітей, повідомляє Українська правда.

"У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували" , – повідомив він.

Оновлено. Пізніше Кличко уточнив, що станом на зараз відомо про двох загиблих в лікарні "Охматдит".

"Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка" , - повідомив він.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по території України. Російські терористи випустили понад 40 ракет різних типів.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Глава МВС Ігор Клименко перед цим повідомляв, що "на локації Охматдит 2 загиблих.