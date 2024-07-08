Олигарх Боголюбов заявил, что выехал из Украины законно

Соратник Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях, сообщает Украинская правда.

"Геннадий выехал из страны как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов. Правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит троих и более несовершеннолетних детей. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние" , – говорится в сообщении пресс-службы Боголюбова.

Также в пресс-службе бизнесмена отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Боголюбову.

По словам пресс-службы, с самого начала полномасштабной войны бизнесмен, мол, оставался в Украине и несколько раз пересекал границу на законных основаниях.

"Пограничные службы Украины и Польши не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм" , - резюмируют у Боголюбова.