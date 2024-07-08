Олигарх Боголюбов заявил, что выехал из Украины законно
Соратник Игоря Коломойского и бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях, сообщает Украинская правда.
"Геннадий выехал из страны как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов. Правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит троих и более несовершеннолетних детей. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние", – говорится в сообщении пресс-службы Боголюбова.
Также в пресс-службе бизнесмена отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Боголюбову.
По словам пресс-службы, с самого начала полномасштабной войны бизнесмен, мол, оставался в Украине и несколько раз пересекал границу на законных основаниях.
"Пограничные службы Украины и Польши не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм", - резюмируют у Боголюбова.
- Напомним, "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.
- Причиной побега источники назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "ПриватБанка".
- По данным издания, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.
- 8 июля стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.