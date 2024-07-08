Соглашение по безопасности с Польшей предусматривает механизм сбития ракет над Украиной

Президент Владимир Зеленский сообщил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Об этом он сказал на брифинге в Варшаве в понедельник, сообщает Европейская правда.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за "специальные договоренности", отраженные в документе.

"В соглашении по безопасности предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши" , – сказал президент.

"Здесь я уверен, что наши команды, команды наших министерств обороны проработают вместе с нашими военными совместно, как мы можем быстро реализовать этот пункт нашей договоренности" , – добавил Зеленский.

Глава польского правительства Дональд Туск в свою очередь заявил, что никто не имеет права без Украины решать вопросы мирного урегулирования с Россией, а также вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Президент Зеленский прибыл в Варшаву в понедельник утром, перед тем, как отправиться на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне.