Киев объявил вторник 9-го июля Днем траура

Во вторник 9 июля киевляне почтят память погибших от российского ракетного удара по столице, который унес жизни по меньшей мере 20 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в соцсетях со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

"Решением властей города Киева, завтра, 9-го июля объявлен День траура. Будут приспущены флаги на всех зданиях города. Запрещены любые развлекательные мероприятия".

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