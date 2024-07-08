Київ оголосив вівторок 9-го липня Днем жалоби
У вівторок 9 липня кияни вшанують пам'ять загиблих від російського ракетного удару по столиці, який забрав життя щонайменше 20 людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко.
"Рішенням влади міста Києва, завтра, 9-го липня оголошено Днем жалоби. Будуть приспущені прапори на всіх будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи".
Передісторія:
- Уранці 8 липня російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. У столиці та низці інших міст лунали вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в результаті ракетного удару Росії по Україні 8 липня наразі відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених.
- У результаті атаки на Київ загинули щонайменше 20 людей, ще понад 60 постраждали.