Київ оголосив вівторок 9-го липня Днем жалоби

У вівторок 9 липня кияни вшанують пам'ять загиблих від російського ракетного удару по столиці, який забрав життя щонайменше 20 людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах із посиланням на начальника КМВА Сергія Попко.

"Рішенням влади міста Києва, завтра, 9-го липня оголошено Днем жалоби. Будуть приспущені прапори на всіх будівлях міста. Заборонені будь-які розважальні заходи".

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