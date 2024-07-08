Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором ранее заявляли в Германии, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства.
Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.
Что еще в списке:
- боекомплекты к танкам Leopard 1;
- 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
- 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
- 200 мобильных устройств для глушения дронов;
- 10 автономных морских катеров;
- 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
- 55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.
Помощь Украине от Германии
С начала российской агрессии Германия стала одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине, оказывая наибольшую поддержку европейским странам. Важным шагом стало решение о передаче Украине современных зенитно-ракетных комплексов Patriot, что значительно усилило ее противовоздушную оборону.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО в случае отказа от помощи Украине.