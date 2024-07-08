Президент Чехии об ракетной атаке по Украине: Путин не остановится ни перед чем

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что российский диктатор не остановится ни перед чем в своей войне против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в соцсети, комментируя массированную ракетную атаку на Украину.

"Нападение на детскую больницу в Киеве и многие другие города Украины является доказательством того, что путинская Россия не остановится ни перед чем. Нападения на самых уязвимых прощать нельзя. Сейчас я лечу на саммит НАТО, где ожидаю консенсуса в том, что мы все воспринимаем Россию как наибольшую угрозу, к которой мы должны быть тщательно готовы" , — отметил он.

Напомним, утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого погибли более 30 человек. В Киеве ракеты попали, в частности, в детскую больницу "Охматдет" и частную клинику.