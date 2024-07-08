Президент Чехії про ракетну атаку по Україні: Путін не зупиниться ні перед чим

Президент Чехії Петр Павел підкреслив, що російський диктатор не зупиниться ні перед чим у своїй війні проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у соцмережі, коментуючи масовану ракетну атаку на Україну.

"Напад на дитячу лікарню у Києві та багато інших міст України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Напади на найуразливіших пробачати не можна. Зараз я лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу в тому, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми маємо бути ретельно готові" , — зазначив він.

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого загинули більше 30 осіб. В Києві ракети поцілили, зокрема, в дитячу лікарню "Охматдит" та приватну клініку.