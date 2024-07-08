Стефанчук призвал Запад снять любые ограничения на удары по территории РФ

США и западные страны должны снять любые ограничения на удары западным оружием по территории РФ и обеспечить бесперебойные поставки оружия и боеприпасов, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне.

Эмоционально комментируя последнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в частности, на детскую больницу "Охматдет" и роддом. Он показал фотографию с очередями автомобилей с помощью, которую киевляне везли в пострадавшую больницу.

"Этот урок солидарности должны усвоить и наши партнеры. Нужно, чтобы на границе Украины стояли такие очереди автомобилей с помощью и оружием, которое прибывало бы вовремя", – подчеркнул Стефанчук.

По его словам, Украина прежде всего хочет иметь гарантированное ей уставом ООН право на защиту и использовать его в полной мере.

"Необходимо снять ограничения на удары по территории Российской Федерации западным оружием, нужны стабильные и прогнозируемые поставки оружия, боеприпасов, нужны F-16, обучение пилотов, боеприпасы для этих самолетов", – подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что только возможность бить по 25 аэропортам, из которых поднимаются военные самолеты РФ, чтобы запускать управляемые авиабомбы по Украине.

Также, по его словам, последняя российская атака должна стать уроком для тех, кто пытается склонять Украину к переговорам с Россией.

"Это пример того как нам надо воспринимать мантры о том, что россия хочет мира. Вот это мир по русски", – заявил Стефанчук.

Масштабные российские авиаудары сегодня утром привели к гибели по меньшей мере 33 и ранению 140 человек в Киеве и Днепропетровской области.

В США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету" как военное преступление.