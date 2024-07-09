В коммюнике саммита НАТО отметят необратимость вступления Украины – CNN

В проекте коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне путь Украины в Альянс определен как "необратимый". Об этом CNN рассказали в понедельник три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Европейская правда.

Вопрос о том, насколько сильные обещания предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, стал ключевым источником дебатов между 32 членами Альянса накануне саммита в Вашингтоне на этой неделе.

Окончательный текст коммюнике еще может измениться, но наличие формулировки о "необратимом" пути станет важным сигналом для Киева и Москвы. Официальный Киев настаивал на упоминании о необратимости евроатлантического курса Украины в решении саммита.

Неназванный американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование этого слова в окончательном коммюнике, если в документе также будет подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. По словам чиновника, окончательная версия документа будет содержать такой пункт.

В то время как многие члены НАТО из Европы подчеркивают необходимость четких формулировок относительно возможного будущего Украины в Альянсе, официальные лица США и Германии предлагали описать в коммюнике "мост" к членству в НАТО для Украины.

В то же время, официальные лица также подчеркнули важность "ощутимых мер" в поддержку борьбы Киева с Россией.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил в пятницу, что Альянс сделает "важные новые объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках украинского "моста в НАТО".