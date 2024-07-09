На фронте за сутки 141 столкновение: где произошло больше всего боев

За прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение между Силами обороны и российскими войсками. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении – 43, а также Торейцком (19) и Гуляйпольском (18).

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 9 июля.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 51 ракеты, 62 авиационных удара (суммарно сбросил 84 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем. .

Авиационные удары противника потерпели районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Циркуны, Волчанские Хутора, Глубокое, Малые Проходы, Покаляне Харьковской области; Макеевка Луганской области; Николаевка, Екатериновка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Миролюбовка, Гродовка, Новоселовка Первая, Большая Новоселка, Богоявленка Донецкой области; Работино в Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество вражеских атак в сутки возросло до семи. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 11 попыток противника прорвать оборону в районах Богдановки, Григоровки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровно, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация - сбросили 14 управляемых авиабомб и нанесла три авиаудара НАРами.

На Гуляйпольском направлении противник выпустил 18 неуправляемых авиаракет в районе Млечного Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отбиты четыре атаки врага в районе Крынок. Потери позиций не допущены.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.