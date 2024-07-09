Орбан после визита в РФ направил лидерам ЕС письмо о "мире для Украины"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с "резюме" его переговоров с Владимиром Путиным, где фактически пересказал тезисы российской пропаганды о "мире для Украины".﻿ Письмо Орбана датированное 5 июля, сообщает Европейская правда.

В письме премьер Венгрии уверяет, что во время визита "не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского Союза", а противоположные утверждения "являются безосновательными".

Говоря о разговоре с Путиным, Орбан заявил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин. – Ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня" , – говорит он.

В то же время, говорится в письме, Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое "не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".

Венгерский премьер добавил, что Россия (со слов Путина) готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва, говорится в письме, "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Это "предложение" предусматривает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Остальную часть письма Орбан посвятил пересказыванию своих тезисов о том, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются "из-за того, что дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами".

"Время является решающи ﻿﻿ м фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде" , – констатирует он.

Наконец венгерский премьер считает, что США из-за избирательной кампании в ближайшие месяцы не смогут проявить "политическое лидерство" в этом вопросе, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить "европейскую инициативу" в духе "стратегической автономии".