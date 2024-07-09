Олигарху Боголюбову объявили подозрение за незаконное пересечение границы

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня, сообщает Украинская правда.

"В ночь на 24 июня 2024 года при содействии пограничника, который достоверно знал, что ему для проверки предоставили документ на имя другого человека, украинский бизнесмен незаконно выехал из страны" , – сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал поездом "Киев - Хелм", хотя согласно базам данных Украины границу не пересекал.

В ходе неотложных процессуальных действий правоохранители установили, что Боголюбов выехал из страны, привлекая начальника группы инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" Луцкого пограничного отряда (сейчас он задержан - ред.).

Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органам ГМС Украины.

При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично осуществил проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник.

В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой, личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Олигарху и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, а Боголюбову сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По ходатайству прокурора задержанному пограничнику суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в сумме 25 млн грн.