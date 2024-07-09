Bloomberg: РФ не способна перейти на юань из-за западных санкций

Использование китайского юаня в военной экономике Владимира Путина, возможно, достигло своего предела. Страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, сталкиваются с растущим давлением США, в частности, через угрозу вторичных санкций.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Это оказалось эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня в стране, поскольку это душит двустороннюю торговлю и платежи.

"Москва может быть более склонна принять юань, чем китайские банки. Угрозы вторичных санкций США пугают банки" , - сказал Алекс Исаков, экономист по России в Bloomberg Economics.

Рынок указывает на дефицит юаня в России, а также на нежелание китайских банков предоставлять ликвидность, говорит он.

Разрыв в ставках по однодневным займам в юанях в России и Китае резко увеличился после того, как министр финансов США Джанет Йеллен в декабре заявила, что США не колеблясь "предпримут решительные и хирургические меры против финансовых учреждений, которые способствуют поставкам российской военной машины". Эта разница сохранилась на уровне нескольких процентных пунктов с момента предупреждения. США также в декабре одобрили вторичные санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, а государственные банки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов.

За два года Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам по объему торговли с Китаем, который вырос более чем на 60% до 240 млрд долларов в 2023 году. Китай получает выгоду от покупки российской нефти и других товаров со скидкой, в то время как Россия получает доступ к широкому спектру потребительских и высокотехнологичных товаров.

В результате Китай стал главным торговым партнером России, а на юань теперь приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины оборота на российском валютном рынке. Масштаб юанизации России еще более драматичен, если учесть, что она началась практически с нуля в начале 2022 года, до вторжения Путина на Украину.

Это сделало Россию крупнейшим спонсором усилий Пекина по повышению роли юаня в международных платежах.

Доля торговли Китая, рассчитанная в юанях, продолжала расти в первом квартале этого года, и на Россию пришлось 29% этого прироста с 2021 года, оценивает Bloomberg Economics. Торговля России с Китаем почти полностью ведется в юанях, а экспорт России в юанях превышает то, что она продает Китаю, то есть другие страны платят России в юанях, показывают оценки.

Тем не менее, годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией замедлился до всего 3% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с почти 42,5% годом ранее.

Несколько крупнейших банков Китая прекратили принимать юани из России, что повлияло на импорт на несколько месяцев. Российские компании сообщили местным СМИ, что проблема была решена с помощью небольших региональных банков после встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, но власти страны дали понять, что опасения сохраняются.

Доказательства нового места юаня в экономике России можно увидеть повсюду. Американские акционеры нидерландской Yandex NV получили юани вместо долларов или евро, когда она продала свой российский бизнес, сообщили источники, знакомые с примерно 2,5-миллиардной денежной составляющей сделки.

В других странах компании обращались к юаню наряду с рублем при конвертации долларовых и еврокредитов и выпуске новых облигаций, в то время как Банк России использует китайскую валюту для операций Фонда национального благосостояния. В начале этого года юань обогнал доллар по объему депозитов в российских банках, став основной иностранной валютой для сбережений. В 2023 году объем юаневых депозитов в России удвоился до 68,7 млрд долларов, что в несколько раз превышает показатели других ведущих юаневых экономик, таких как Великобритания и Сингапур .

Последний раунд ограничений США в июне привел к остановке биржевой торговли долларом и евро в России. Юань стал единственной валютой, доступной для торговли и покупки на брокерских счетах в стране.