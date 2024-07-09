Доходы банков с начала года выросли почти на 30% – "Опендатабот"

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это уже на 27% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Опендатабот.

За это время банки должны уплатить 16,5 млрд грн налога на прибыль. Это в 1,6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Стоит отметить, что из 63 банков только 7 получили убытки - 131,83 млн грн.

В десятку наиболее прибыльных банков Украины вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка. В общей сложности их прибыль составляет 85% от общей прибыли всех украинских банков. Треть общей прибыли приходится на ПриватБанк.

Государственные банки﻿

35% совокупной прибыли всех банков приходится на неизменного лидера – государственный ПриватБанк. За первые пять месяцев 2024 года банк получил 23,96 млрд грн прибыли после налогообложения. Однако это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем, именно ПриватБанк оплатит почти половину от суммы налогов всех банков страны за это время — 8,04 млрд. рублей.

В этом году 5 из 6 государственных банков получили 41,4 млрд грн совокупной прибыли. Первый инвестиционный банк показал убытки в размере 16,5 млн. грн.

Иностранные банки

Лидером среди банков с иностранным капиталом стал "Райффайзен": около 4 млрд грн прибыли. Это на 22% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Его налоговые расходы выросли до 1,32 млрд. грн. Это почти вдвое больше соответствующего периода в прошлом году.

В общей сложности, 13 из 14 банков этой группы получили прибыль в размере 16,23 млрд грн. Это 24% совокупной прибыли всех украинских банков. Наибольший прирост прибыли показал "Креди Агриколь банк", заработавший в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года - 3,12 млрд грн.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом получили 10,42 млрд грн прибыли. Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Лидером этой группы стал ПУМБ, заработавший 3,2 млрд грн. Это на 7% больше, чем в прошлом. Вместе с "Универсал банком" (Монобанк) они получили половину прибыли этой группы - 5,44 млрд грн.

Наибольший прирост прибыли среди всех украинских банков показал МТБ банк, увеличивший свою прибыль в 13,6 раза до 436,77 млн грн.