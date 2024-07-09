Лидер венгерской оппозиции посетит Киев и доставит медоборудование

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей и готовится отправиться в Киев с партией медоборудования, сообщает Европейская правда.

Мадяр заявил, что на следующее утро отправится в Киев как представитель своей политсилы и венгерского народа, потому что "не может поступить иначе как отец" после кадров попадания в больницу "Охматдет".

"При поддержке Фонда Medspot мы распределим значительные объемы медицинского оборудования местным украинским больницам с наибольшими потребностями. Лично от себя как физического лица я перечисляю в фонд 1 млн форинтов (около 2500 евро)" , – отметил он.

Он призвал венгров, которые хотят присоединиться, приносить приобретенное своими средствами мелкое медицинское оборудование, детское питание, консервы и крупы в определенное место сбора помощи, или же сделать финансовый перевод в фонд для закупки оборудования.

Перед тем Мадяр отдельным заявлением осудил российский ракетный удар по украинским городам 8 июля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в последние дни посетил Киев, Москву и Пекин с самопровозглашенной "мирной миссией" по Украине, пока никак не прокомментировал массированный ракетный обстрел в понедельник, в результате которого подтвердили гибель уже 38 человек.

Мэр венгерской столицы Будапешта Гергей Корачонь осудил массированные ракетные удары России по украинским городам, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве, и попутно раскритиковал премьера Виктора Орбана из-за визита в Москву.