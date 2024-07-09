СБУ и ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ – источники

Благодаря совместной операции Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ в ночь на 9 июля возникли пожары на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области РФ, на электроподстанции в Ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.﻿﻿ Об этом рассказалаи собеседники в СБУ и ГУР, сообщает Украинская правда.

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск, российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили.

Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов, отмечает источник издания.

По его словам, Силы обороны Украины продолжат поражать российские военные объекты, которые работают на войну против Украины.