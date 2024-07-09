Кабмин одобрил законопроект о кэшбэке за отечественные товары

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбека.﻿ Соответствующее решение правительство приняло 9 июля, сообщает Экономическая правда.

"В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбека) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, определенных Кабинетом министров" , - говорится в законопроекте, копия которого есть в распоряжении издания.

Документ внесен на правительство Минэкономики во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 26 января 2024 года №31 о "Всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине".

Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений Верховной Радой, будет снята главная преграда для реализации программы кэшбек, которую Зеленский анонсировал еще 26 февраля. Для ее запуска, после вступления в силу соответствующих изменений, правительству достаточно будет принять только постановление с условиями реализации программы.

Ранее сообщалось, что запуск кэшбека запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, которые указывали на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложная в администрировании.

В заключении Министерства финансов указано, что на эту программу в этом году предусмотрено 3 млрд грн (направление "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги").