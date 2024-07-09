NYT: Украина вряд ли вернет всю территорию, но и РФ не способна на прорыв

Украина, усиленная западной помощью, может выйти победителем в войне против российских захватчиков, но отвоевать всю свою территорию, которую захватила РФ, ей вряд ли удастся. Зато плохо подготовленные войска оккупантов не способны на дальнейшие значительные захваты. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, сообщает Украинская правда.

"Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны. Американские официальные лица в частных разговорах говорят, что Украине будет почти невозможно отвоевать всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее результаты на поле боя будут сильнее" , – говорится в статье.

Со ссылкой на неназванных американских официальных лиц издание отмечает, что Россия вряд ли получит значительные территориальные достижения в Украине в ближайшие месяцы, хотя ее плохо подготовленные войска пытаются прорвать украинскую оборону, которая сейчас усилена западными боеприпасами.

Также, утверждает The New York Times, некоторые чиновники говорят, что даже "формально не вернув свои земли", Украина все равно может выйти победителем в войне, сблизившись с НАТО и Европой.

"Официальные лица, с которыми мы провели интервью для этой статьи, говорили на условиях анонимности о секретных военных и разведывательных оценках, позициях на поле боя и деликатной дипломатии" , - пишет издание.

Однако, пишет NYT, американские чиновники признают, что Россия может "достичь значительного прогресса" (на поле боя - ред.), если произойдет "большой стратегический сдвиг", например, расширение военного призыва и программы подготовки (военных).

Бывший президент Дональд Трамп пообещал, что в случае избрания он начнет мирные переговоры между Россией и Украиной. Хотя он не очертил условия мира, которых бы он хотел достичь, быстрые переговоры, вероятно, заставят Украину уступить большие территории и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.

Но официальные лица, утверждает издание, говорят, что требовать, чтобы переговоры начались сейчас, было бы ошибкой. Около $61 млрд помощи, одобренные Конгрессом в мае после месяцев споров, укрепляют украинскую оборону и останавливают территориальное продвижение России.