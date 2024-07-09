Минобороны с начала вторжения объявило в розыск более 400 тысяч мужчин

С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, предоставленные юристу Роману Лихачеву, сообщает Новое время.

Эта статистика, по словам адвоката, демонстрирует, в частности, "пропускную способность составления админпротоколов" работниками ТЦК.

Данные Минобороны свидетельствуют, что в 2022 году ТЦК составило 55,68 тыс. протоколов за нарушение правил воинского учета (ст. 210, 210−1 Кодекса об административных правонарушениях) и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности (ст. 211). Больше всего их оказалось тогда в Житомирской области (почти 4,9 тыс.), Киеве (4,25 тыс.), Волынской (4,1 тыс.) и Закарпатской (4 тыс.) областях. Всего с нарушителей было взыскано 49,29 млн грн.

Количество протоколов по указанным статьям существенно возросло в течение 2023−2024 годов. За 1,5 года в целом по Украине ТЦК составили 130,1 тыс. админпротоколов на нарушителей. Последние уплатили штрафов на 150,3 млн грн.

Больше всего протоколов за этот период составили во Львовской (20,5 тыс.), Закарпатской (14,6 тыс.) и Днепропетровской (почти 10,2 тыс.) областях.

Статистика Минобороны также указывает, что в первый год большой войны ТЦК подали почти 21,3 тыс. заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных. Больше всего — во Львовской области: 15,8 тыс.

При этом в течение 2023−2024 годов ТЦК подали 20,87 тыс. соответствующих заявлений. И снова в лидерах оказалась Львовщина, — почти 8,6 тыс.

В Украине около 5−6 млн человек, пригодных для прохождения службы, отмечает Лихачев. Если отнять от них тех, кто обновил свои данные, и действующих военных, то все равно останется достаточно большое количество потенциальных нарушителей.

"Если оштрафовать такое количество людей даже по одному разу, то надо будет десятки, если не сотни лет" , — считает юрист.

Адвокат объясняет, что сейчас в Украине серьезная неукомплектованность судов. На некоторые из них передали нагрузку тех учреждений, которые находятся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. К тому же, суды «завалены» делами о военных правонарушениях, добавляет юрист. По его словам, для того, чтобы накладывать штрафы на всех нарушителей, необходимо было бы увеличивать штаты как ТЦК, так и судов. В то же время это не говорит о том, что штрафы не будут накладывать, отмечает адвокат.

Украинцы в розыске

Согласно данным Минобороны, которые предоставил редакции Лихачев, в 2022 году ТЦК подали 100,5 тыс. сообщений о розыске лиц, уклоняющихся от военной службы. Из них 21,6 тыс. — на Тернопольщине, почти 15,9 тыс. — на Львовщине и 12,3 тыс. — на Ивано-Франковщине.

В 2023 и первой половине 2024 года ТЦК подали втрое больше сообщений о розыске уклонистов — 316 тыс. В пятерке лидеров — такие области: Львовская (85,8 тыс.), Закарпатская (54,2 тыс.), Ивано-Франковская (33,3 тыс.), Тернопольская (28,7 тыс.) и Хмельницкая (20,5 тыс.).