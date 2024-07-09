Шмыгаль: Словакия готова принять на лечение пациентов "Охматдета"

Словакия хочет принять на лечение часть детей, которые были пациентами "Охматдета". Это, в том числе, касается онкобольных, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам украинского премьера, он провел телефонный разговор с его словацким коллегой Робертом Фицо и проинформировал его о вчерашнем ударе россиян, в частности о разрушении “Охматдета”.

"Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в том числе с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения (Виктору Ляшко - ред.)" , - написал Шмыгаль.

Он добавил, что поблагодарил Словакию за участие в саммите мира и последовательную поддержку Украины на пути в Евросоюз.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине" , - рассказал Шмыгаль.

Удар по "Охматдету"

Напомним, вчера, 8 июля, россияне атаковали ракетой "Охматдет", в котором находилось более 600 детей-пациентов. Удар вызвал значительные разрушения, поэтому пациентов пришлось эвакуировать.

На этом фоне Германия уже заявила о готовности принять украинских детей, которые лежали в "Охматдете", на лечение.