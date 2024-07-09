Графики отключений на 10 июля: в 4 областях высока вероятность больших ограничений

В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"10 июля по указанию Укрэнерго графики отключений будут применяться в течение всех суток" , - говорится в сообщении.

При этом в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.

В случае изменений энергетики дополнительно об этом сообщат.

Напомним:

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.