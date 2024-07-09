Графіки відключеннь на 10 липня: у 4 областях висока ймовірність великих обмежень
У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"10 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
При цьому у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.
У разі змін енергетики додатково про це повідомлять.
Нагадаємо:
Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.