Графіки відключеннь на 10 липня: у 4 областях висока ймовірність великих обмежень

У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"10 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби" , - йдеться у повідомленні.

При цьому у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.

У разі змін енергетики додатково про це повідомлять.

Нагадаємо:

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.