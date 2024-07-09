Омбудсмен рассказал об отличиях по отношению к пленным в Беларуси и РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об отличиях в обращении с украинскими пленными в России и Беларуси, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Даже в деталях. Мы вернули и там, и там гражданских, и там, и там мы общались. Мы увидели даже физическое состояние. Граждане Украины с территории Беларуси не говорили о применении пыток, избиениях. Говорили, что было нормальное отношение… условия содержания, было нормальное питание" , – сказал Лубинец и добавил, что это даже было заметно по внешнему виду.

Уполномоченный по правам человека рассказал, что лично забирал из Беларуси одну девушку, потому что это было условием белорусской стороны.

"Зачитали указ Лукашенко о помиловании, отдали все документы. Даже отдали средства, которые были на личном счете этой девушки" , – сказал Лубинец.

В то же время российская сторона не дала никаких документов, а по физическому состоянию было видно, что пленники подверглись пыткам.