Омбудсмен розповів про відмінності у відношенні до полонених у Білорусі та РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про відмінності у поводженні з українськими полоненими в Росії та Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Навіть у деталях. Ми повернули й там, і там цивільних, і там, і там ми спілкувалися. Ми побачили навіть фізичний стан. Громадяни України з території Білорусі не казали про застосування тортур, побиття. Казали, що було нормальне відношення… умови тримання, було нормальне харчування" , – сказав Лубінець та додав, що це навіть було помітно по зовнішньому вигляду.

Уповноважений з прав людини розповів, що особисто забирав з Білорусі одну дівчину, бо це була умова білоруської сторони.

"Зачитали указ Лукашенка про помилування, віддали всі документи. Навіть віддали кошти, які були на особистому рахунку цієї дівчини" , – сказав Лубінець.

Водночас російська сторона не дала жодних документів, а по фізичному стану було видно, що полонені зазнали тортур.