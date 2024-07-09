В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА
Вечером вторника Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" в нескольких областях Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
В 21:51 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
В 22:00 военные предупредили о вражеских БПЛА на севере Херсона и на юге Днепропетровщины. Направление движения – Кривой Рог. Также сообщили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области, курсом на северо-запад.