В нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные БПЛА

Вечером вторника Воздушные силы зафиксировали российские "Шахеды" в нескольких областях Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

В 21:51 сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.

В 22:00 военные предупредили о вражеских БПЛА на севере Херсона и на юге Днепропетровщины. Направление движения – Кривой Рог. Также сообщили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области, курсом на северо-запад.