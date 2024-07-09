У кількох областях України зафіксували російські ударні БпЛА

Увечері вівторка Повітряні сили зафіксували російські "Шахеди" у кількох областях України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

О 21:51 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

О 22:00 військові попередили про ворожі БпЛА на півночі Херсонщини та на півдні Дніпропетровщини. Напрямок руху - Кривий Ріг. Також повідомили про нову групу "Шахедів" на Херсонщині, курсом на північний захід.