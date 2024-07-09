ГСЧС: Спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершены

Поисково-спасательные работы в жилом доме в Шевченковском районе Киева, в который попала российская ракета 8 июля, завершены, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Киев. Поисково-спасательные работы в жилом доме Шевченковского района завершены. Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы" , — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля Россия совершила массированную комбинированную ракетную атаку на несколько городов Украины, в частности, Киев, Кривой Рог, Днепр и другие. В Киеве ракеты попали в детскую больницу "Охматдет", частный медицинский центр, жилой дом и офисный центр.