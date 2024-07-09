ДСНС: Рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено

Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку в Шевченківському районі Києва, в який поцілила російська ракета 8 липня, завершено, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ. Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено. Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи" , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня Росія здійснила масовано комбіновану ракетну атаку на кілька мііст України, Зокрема, Київ, Кривий Ріг, Дніпро та ін. В Києві ракети поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", приватний медичний центр, житловий будинок та офісний центр.