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РФ потеряла в сутки 1100 военных и 51 беспилотник – Генштаб ВСУ

РФ потеряла в сутки 1100 военных и 51 беспилотник – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1100 военных, 51 беспилотник, 36 артсистем, три средства ПВО и другое вооружение.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 554 510 (+1 100) человек,
  • танков − 8 180 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 15 051 (+36) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 883 (+3) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 973 (+51) ед,
  • крылатых ракеты − 2 389 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 269 (+57) ед,
  • специальной техники – 2 531 (+15) ед.

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