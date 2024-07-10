РФ потеряла в сутки 1100 военных и 51 беспилотник – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1100 военных, 51 беспилотник, 36 артсистем, три средства ПВО и другое вооружение.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили: