РФ потеряла в сутки 1100 военных и 51 беспилотник – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны с Украиной около 1100 военных, 51 беспилотник, 36 артсистем, три средства ПВО и другое вооружение.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 554 510 (+1 100) человек,
- танков − 8 180 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 15 051 (+36) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 883 (+3) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 973 (+51) ед,
- крылатых ракеты − 2 389 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 269 (+57) ед,
- специальной техники – 2 531 (+15) ед.