РФ втратила за добу 1100 військових та 51 безпілотник – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1100 військових, 51 безпілотник, 36 артсистем, три засоби ППО та інше озброєння.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 554 510 (+1 100) осіб,
- танків − 8 180 (+2) од,
- бойових броньованих машин − 15 715 (+11) од,
- артилерійських систем − 15 051 (+36) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 883 (+3) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 973 (+51) од,
- крилатих ракети − 2 389 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 269 (+57) од,
- спеціальної техніки − 2 531 (+15) од.