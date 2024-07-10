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РФ втратила за добу 1100 військових та 51 безпілотник – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу 1100 військових та 51 безпілотник – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1100 військових, 51 безпілотник, 36 артсистем, три засоби ППО та інше озброєння.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 554 510 (+1 100) осіб,
  • танків − 8 180 (+2) од,
  • бойових броньованих машин − 15 715 (+11) од,
  • артилерійських систем − 15 051 (+36) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 883 (+3) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 973 (+51) од,
  • крилатих ракети − 2 389 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 269 (+57) од,
  • спеціальної техніки − 2 531 (+15) од.

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