РФ втратила за добу 1100 військових та 51 безпілотник – Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 1100 військових, 51 безпілотник, 36 артсистем, три засоби ППО та інше озброєння.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали: