Россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесчины: двое погибших

В ночь на 10 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Погибли охранник и водитель грузовика. Еще один мужчина, вахтенный матрос, получил ранение, он в больнице.

"Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются" , - сообщил Кипер.

Напомним, ночью россияне ударили по Украине ракетами и "Шахедами". Целями противника являлась, в частности, портовая инфраструктура Одесчины.