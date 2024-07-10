Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих
У ніч на 10 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Загинули охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення, він у лікарні.
"Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються", – повідомив Кіпер.
Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Україні ракетами та "Шахедами". Цілями противника була, зокрема, портова інфраструктура Одещини.