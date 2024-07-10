Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих

У ніч на 10 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загинули охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення, він у лікарні.

"Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються" , – повідомив Кіпер.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Україні ракетами та "Шахедами". Цілями противника була, зокрема, портова інфраструктура Одещини.