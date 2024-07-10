За сутки на фронте почти 150 столкновений с оккупантами – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 10 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (6 ракет), 61 авиационный удар (98 КАБ) и 1009 ударов дронами-камикадзе, совершил 4366 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 из РСЗО.

Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Липцы, Покаляне, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Часов Яр, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Мирноград, Ровнополь, Урожайное, Отрадное, Макаровка, Калиновое, Ивановское, Волчье, Желательное, Успеновка, Новоселовка Первая, Константиновка, Большая Новоселка, Донецкой области; Работино в Запорожье и Тягинка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

В Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиново, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали пять атак противника в направлении Гуляйполя. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага на левобережье. Потери позиций не допущены.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.