WP: В США заявляют об улучшении ситуации на фронте для Украины

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял крупный пакет помощи на 61 млрд долларов после многомесячной задержки. Об этом сообщает The Washington Post, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Хотя линия фронта почти не изменилась более за чем год, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

"Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках" , - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия несет чрезвычайные затраты, "которые вынуждают ее полагаться на плохо обученные силы, что фактически играет на руку Украине".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия проигрывает в войне против Украины, поскольку теряет людей на фронте, жители покидают страну, а Украина остается "свободной и независимой".

"Украина может и должна остановить Путина" , - заявил Байден.

Он отметил, что США оказывают поддержку Украине в партнерстве с членами НАТО и коалиции из более чем 50 стран, и поддержка сохранится.