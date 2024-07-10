"Опендатабот" запустил функцию проверки штрафов от ТЦК

Украинская компания Опендатабот, которая дает пользователям доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, теперь также сможет показывать штрафы от ТЦК, сообщает Mezha Media.

Для того, чтобы получить информацию о штрафах, необходимо перейти на соответствующую страницу на сайте "Опендатабот" и ввести ФИО и дату рождения, после чего можно получить результат об отсутствии или наличии в отношении исполнительных производств.

На сайте будут отображаться штрафы, которые могут получить за неявку в ТЦК, а также штрафы для лиц, которые не обновили свои данные или не состоят на военном учете.