Норвегия в этом году передаст Украине шесть F-16

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году.﻿ Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

"Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году" , - заявил премьер.

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки поставки.

F-16 для Украины

Другие страны, входящие в авиационную коалицию, а именно Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали передать Украине значительно больше боевых самолетов, чем сейчас передает Норвегия.

Дания передает 19 самолетов, а Бельгия недавно объявила, что их пожертвование составит 30 самолетов. В начале июля в Нидерландах разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16.