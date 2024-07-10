Столтенберг ожидает одобрения существенного пакета помощи Украине

Лидеры стран НАТО в ходе саммита могут одобрить существенный пакет помощи Украине. Он должен стать "мостом" для Украины на пути вступления в Альянс, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в кулуарах саммита НАТО во время подхода к прессе.

Пакет помощи

"Что касается Украины, я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов", - отметил генсек.

По его словам, речь о:

НАТОвском командовании для Украины для предоставления помощи по безопасности и обучения солдат;

долгосрочном обязательстве продолжать поддержку Украины;

новых объявлениях о немедленной военной помощи, в том числе в вопросе ПВО;

новых двусторонних соглашениях по безопасности между странами НАТО и Украиной;

шаге к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, в том числе о новом тренировочном центре в Польше.

"Вместе взятые эти пять элементов составляют мощный мост для Украины к членству в Альянсе. Я уверен, что страны-союзники повторят свое обязательство, что Украина станет членом НАТО", - добавил Столтенберг.

Сильный месседж для Украины

Также журналисты спросили у генсека, должен ли путь Украины в НАТО быть "необратимым".

"Я ожидаю, что союзники согласуют сильный месседж относительство членства Украины. Что касается конкретных формулировок, я воздержусь от комментирования этого, пока заявление не будет согласовано (между странами-членами НАТО - ред.)", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что по его убеждению, итоговое заявление саммита будет согласовано сегодня.

Поставки Patriot

У генсека также поинтересовались, может ли Украина по итогам саммита получить семь систем противовоздушной обороны Patriot. О таких поставках ранее просил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Столтенберга, после просьбы Зеленского союзники по НАТО упорно работали над решениями насчет передачи ПВО.

"И мы имеем объявление от президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.) и ряда других лидеров вчера, что они смогут поставить пять новых стратегических систем ПВО, от США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена НАТО (речь о Германии - ред.). Кроме того, мы обеспечим, что у них (у Украины - ред.) будет больше тактических систем ПВО, в том числе NASAMS", - добавил генсек.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО. В нем, в частности, принимает участие Украина - на мероприятие приехал президент Владимир Зеленский.

В ходе саммита президент США Джо Байден уже анонсировал передачу Украине одной дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot.