В Минобороны объяснили, для чего централизовали печать повесток через "Оберіг"

По инициативе Минобороны, правительство приняло постановление, которое позволит формировать повестки с помощью реестра "Оберіг" и централизует процесс их печати. Нововведение уменьшит бумажную нагрузку на ТЦК, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны.

"Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

Отныне ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру".

Сообщается, что ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов.

Теперь этот процесс станет централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберіг".

Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью электронной подписи.

Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета.

В то же время способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или отправляться по почте.

Напомним: