В больнице скончался мальчик, пострадавший от российской атаки на "Охматдет"

В больнице скончался мальчик, который 8 июля пострадал от российской атаки на больницу "Охматдет", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСЛ Охматдет во время террористической атаки 8 июля.

Умер маленький мальчик, на момент ракетного удара находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета. После – он был транспортирован в одну из больниц Киева".

Предыстория: