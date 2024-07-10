У лікарні помер хлопчик, постраждалий від російської атаки на "Охматдит"
У лікарні помер хлопчик, який 8 липня постраждав від російської атаки на лікарню "Охматдит", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня.
Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва".
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
- У Повітряних силах ЗСУ також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО. Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.
- Аналітики Bellingcat, а також незалежно від них низка експертів з ядерної зброї та ракетних технологій дійшли висновку, що удар по лікарні "Охматдит" у Києві було завдано російською ракетою Х-101.