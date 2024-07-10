У лікарні помер хлопчик, постраждалий від російської атаки на "Охматдит"

У лікарні помер хлопчик, який 8 липня постраждав від російської атаки на лікарню "Охматдит", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня.

Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва".

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