Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год

Лидеры Альянса согласились с тем, что государства-члены должны предоставлять длительную военную помощь вооруженным силам Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает корреспондент ЕП в Вашингтоне.

Альянс принял решение, в котором взял, в частности, обязательства по сумме помощи Украине на 2025 год.

"Мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года", – говорится в решении, которое государства-члены НАТО приняли консенсусом.

Кроме этого, Альянс взял на себя обязательства по долговременной помощи ВСУ, а не только поддержки в 2025 году, чтобы "обеспечить устойчивый уровень безопасности помощи Украине, принимая во внимание потребности Украины, национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения по безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной".

В следующем году, на саммите в Гааге, главы государств и правительств намерены пересмотреть взносы членов Альянса. Так же возможен пересмотр суммы помощи, исходя из потребностей Украины, на будущих саммитах НАТО.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине как суверенному, демократическому, независимому государству", – заявили лидеры НАТО, выразив уверенность, что их помощь имеет значительный эффект для поддержки Украины в сопротивлении агрессии РФ.

Как рассказывала ЕП, решение саммита НАТО провозгласило также, что полноценное членство Украины стало необратимым.