НАТО создаст структуру по оказанию помощи и учений для Украины

Саммит НАТО решил создать структуру по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU) для координации предоставления военной техники и тренировок странами-членами и партнерами Альянса. Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, сообщает Европейская правда.

Целью этой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предсказуемой и согласованной поддержки.

"NSATU, которая будет действовать на территории стран-членов Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН" , – говорится в декларации.

Лидеры НАТО отметили, что новая структура согласно международному праву, не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, что будет способствовать ее дальнейшей интеграции с НАТО.

Кроме того лидеры поддержали создание Совместного центра анализа, тренировки и образования НАТО-Украина (JATEC), "важного столпа практического сотрудничества, который должен определить и применить уроки войны России против Украины и усилить оперативную совместимость Украины с НАТО".

Саммит также приветствовал решение генерального секретаря назначить старшего представителя НАТО в Украине.