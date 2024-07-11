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Генштаб: РФ за сутки потеряла 1100 военных и 59 артсистем

Генштаб: РФ за сутки потеряла 1100 военных и 59 артсистем
Фото: Facebook

Россия потеряла в войне с Украиной еще около 1110 военных, 59 артсистем, 39 беспилотников, 17 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 555 620 (+1 110) человек,
  • танков − 8 182 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 732 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 15 110 (+59) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+4) ед,
  • средств ПВО − 886 (+3) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 009 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 2 392 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 325 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 535 (+4) ед.

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