Генштаб: РФ за сутки потеряла 1100 военных и 59 артсистем

Россия потеряла в войне с Украиной еще около 1110 военных, 59 артсистем, 39 беспилотников, 17 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили: